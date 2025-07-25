Moedas / MTDR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MTDR: Matador Resources Company
47.30 USD 0.21 (0.44%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTDR para hoje mudou para -0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.18 e o mais alto foi 47.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Matador Resources Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTDR Notícias
- Vice-presidente da Matador Resources, Stetson compra US$ 24.260 em ações MTDR
- Matador Resources EVP Stetson buys $24,260 in MTDR stock
- Co-presidente da Matador Resources, Erman, compra US$ 23.995 em ações MTDR
- Matador Resources co-president Erman buys $23,995 in MTDR
- Foran Joseph Wm compra ações da Matador Resources (MTDR)
- Executivo da Matador Resources compra US$ 29.076 em ações
- Foran Joseph Wm buys Matador Resources (MTDR) shares
- Matador Resources EVP Elsener buys $29,076 in stock
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.84%
- Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.51%
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.07%
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.30%
- Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Matador Resources Posts 25% EPS Decline
- Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
Faixa diária
47.18 47.84
Faixa anual
35.19 64.05
- Fechamento anterior
- 47.51
- Open
- 47.82
- Bid
- 47.30
- Ask
- 47.60
- Low
- 47.18
- High
- 47.84
- Volume
- 93
- Mudança diária
- -0.44%
- Mudança mensal
- -5.95%
- Mudança de 6 meses
- -6.45%
- Mudança anual
- -3.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh