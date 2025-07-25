FiyatlarBölümler
Dövizler / MTDR
Geri dön - Hisse senetleri

MTDR: Matador Resources Company

45.41 USD 1.90 (4.02%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTDR fiyatı bugün -4.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.19 ve Yüksek fiyatı olarak 47.13 aralığında işlem gördü.

Matador Resources Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTDR haberleri

Günlük aralık
45.19 47.13
Yıllık aralık
35.19 64.05
Önceki kapanış
47.31
Açılış
47.12
Satış
45.41
Alış
45.71
Düşük
45.19
Yüksek
47.13
Hacim
2.886 K
Günlük değişim
-4.02%
Aylık değişim
-9.70%
6 aylık değişim
-10.19%
Yıllık değişim
-6.91%
21 Eylül, Pazar