Dövizler / MTDR
MTDR: Matador Resources Company
45.41 USD 1.90 (4.02%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MTDR fiyatı bugün -4.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.19 ve Yüksek fiyatı olarak 47.13 aralığında işlem gördü.
Matador Resources Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MTDR haberleri
- Matador Resources Üretim Başkan Yardımcısı Stetson, MTDR hisselerinden 24.260 dolar değerinde satın aldı
- Matador Resources EVP Stetson buys $24,260 in MTDR stock
- Matador Resources eş başkanı Erman, MTDR’de 23.995 dolar değerinde hisse aldı
- Matador Resources co-president Erman buys $23,995 in MTDR
- Foran Joseph Wm, Matador Resources (MTDR) hisselerini satın aldı
- Matador Resources EVP Elsener 29.076 dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi
- Foran Joseph Wm buys Matador Resources (MTDR) shares
- Matador Resources EVP Elsener buys $29,076 in stock
- Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
- Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Matador Resources Posts 25% EPS Decline
- Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
Günlük aralık
45.19 47.13
Yıllık aralık
35.19 64.05
- Önceki kapanış
- 47.31
- Açılış
- 47.12
- Satış
- 45.41
- Alış
- 45.71
- Düşük
- 45.19
- Yüksek
- 47.13
- Hacim
- 2.886 K
- Günlük değişim
- -4.02%
- Aylık değişim
- -9.70%
- 6 aylık değişim
- -10.19%
- Yıllık değişim
- -6.91%
21 Eylül, Pazar