货币 / MTDR
MTDR: Matador Resources Company
47.78 USD 0.20 (0.42%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTDR汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点47.45和高点48.13进行交易。
关注Matador Resources Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTDR新闻
- Matador Resources公司执行副总裁Stetson购入价值$24,260的MTDR股票
- Matador Resources联合总裁Erman以$23,995购入MTDR股票
- Foran Joseph Wm购买Matador Resources (MTDR)股票
- Matador Resources公司执行副总裁Elsener购入价值$29,076股票
- Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
- Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Matador Resources Posts 25% EPS Decline
- Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
日范围
47.45 48.13
年范围
35.19 64.05
- 前一天收盘价
- 47.98
- 开盘价
- 47.72
- 卖价
- 47.78
- 买价
- 48.08
- 最低价
- 47.45
- 最高价
- 48.13
- 交易量
- 613
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- -4.99%
- 6个月变化
- -5.50%
- 年变化
- -2.05%
