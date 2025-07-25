통화 / MTDR
MTDR: Matador Resources Company
45.41 USD 1.90 (4.02%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTDR 환율이 오늘 -4.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.19이고 고가는 47.13이었습니다.
Matador Resources Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTDR News
마타도르 리소스 임원, MTDR 주식 24,260달러 매수
- Matador Resources EVP Stetson buys $24,260 in MTDR stock
마타도어 리소스 공동 사장, MTDR 주식 23,995달러 매입
- Matador Resources co-president Erman buys $23,995 in MTDR
포란 조셉 윌리엄, Matador Resources (MTDR) 주식 매수
Matador Resources 임원, 3,900만원 상당의 주식 매수
- Foran Joseph Wm buys Matador Resources (MTDR) shares
- Matador Resources EVP Elsener buys $29,076 in stock
Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.84%
Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.51%
Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.07%
Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.30%
Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Matador Resources Posts 25% EPS Decline
Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
일일 변동 비율
45.19 47.13
년간 변동
35.19 64.05
- 이전 종가
- 47.31
- 시가
- 47.12
- Bid
- 45.41
- Ask
- 45.71
- 저가
- 45.19
- 고가
- 47.13
- 볼륨
- 2.886 K
- 일일 변동
- -4.02%
- 월 변동
- -9.70%
- 6개월 변동
- -10.19%
- 년간 변동율
- -6.91%
