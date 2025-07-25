通貨 / MTDR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MTDR: Matador Resources Company
47.31 USD 0.20 (0.42%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTDRの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり46.86の安値と47.92の高値で取引されました。
Matador Resources Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTDR News
- マタドール・リソーシズのEVPステットソン氏、MTDRの株式を24,260ドル分購入
- Matador Resources EVP Stetson buys $24,260 in MTDR stock
- マタドール・リソーシズ共同社長エルマン氏、MTDRの株式を23,995ドル分購入
- Matador Resources co-president Erman buys $23,995 in MTDR
- フォラン・ジョセフ・ウィリアム、マタドール・リソーシズ（MTDR）株を購入
- マタドール・リソーシズのEVPエルセナー氏、2万9,076ドル相当の株式を購入
- Foran Joseph Wm buys Matador Resources (MTDR) shares
- Matador Resources EVP Elsener buys $29,076 in stock
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.84%
- Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.51%
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.07%
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.30%
- Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Matador Resources Posts 25% EPS Decline
- Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
1日のレンジ
46.86 47.92
1年のレンジ
35.19 64.05
- 以前の終値
- 47.51
- 始値
- 47.82
- 買値
- 47.31
- 買値
- 47.61
- 安値
- 46.86
- 高値
- 47.92
- 出来高
- 1.744 K
- 1日の変化
- -0.42%
- 1ヶ月の変化
- -5.93%
- 6ヶ月の変化
- -6.43%
- 1年の変化
- -3.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K