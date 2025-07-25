クォートセクション
通貨 / MTDR
MTDR: Matador Resources Company

47.31 USD 0.20 (0.42%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTDRの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり46.86の安値と47.92の高値で取引されました。

Matador Resources Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.86 47.92
1年のレンジ
35.19 64.05
以前の終値
47.51
始値
47.82
買値
47.31
買値
47.61
安値
46.86
高値
47.92
出来高
1.744 K
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
-5.93%
6ヶ月の変化
-6.43%
1年の変化
-3.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K