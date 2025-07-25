Devises / MTDR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MTDR: Matador Resources Company
45.41 USD 1.90 (4.02%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MTDR a changé de -4.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.19 et à un maximum de 47.13.
Suivez la dynamique Matador Resources Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTDR Nouvelles
- Stetson, vice-président exécutif de Matador Resources, achète pour 24.260$ d’actions MTDR
- Matador Resources EVP Stetson buys $24,260 in MTDR stock
- Le co-président de Matador Resources, Erman, achète des actions MTDR pour 23.995€
- Matador Resources co-president Erman buys $23,995 in MTDR
- Foran Joseph Wm achète des actions de Matador Resources (MTDR)
- Le vice-président exécutif de Matador Resources, Elsener, achète pour 29.076€ d’actions
- Foran Joseph Wm buys Matador Resources (MTDR) shares
- Matador Resources EVP Elsener buys $29,076 in stock
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.84%
- Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.51%
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.07%
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.30%
- Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Matador Resources Posts 25% EPS Decline
- Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
Range quotidien
45.19 47.13
Range Annuel
35.19 64.05
- Clôture Précédente
- 47.31
- Ouverture
- 47.12
- Bid
- 45.41
- Ask
- 45.71
- Plus Bas
- 45.19
- Plus Haut
- 47.13
- Volume
- 2.886 K
- Changement quotidien
- -4.02%
- Changement Mensuel
- -9.70%
- Changement à 6 Mois
- -10.19%
- Changement Annuel
- -6.91%
20 septembre, samedi