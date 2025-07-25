CotationsSections
Devises / MTDR
Retour à Actions

MTDR: Matador Resources Company

45.41 USD 1.90 (4.02%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MTDR a changé de -4.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.19 et à un maximum de 47.13.

Suivez la dynamique Matador Resources Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTDR Nouvelles

Range quotidien
45.19 47.13
Range Annuel
35.19 64.05
Clôture Précédente
47.31
Ouverture
47.12
Bid
45.41
Ask
45.71
Plus Bas
45.19
Plus Haut
47.13
Volume
2.886 K
Changement quotidien
-4.02%
Changement Mensuel
-9.70%
Changement à 6 Mois
-10.19%
Changement Annuel
-6.91%
20 septembre, samedi