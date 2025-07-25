Валюты / MTDR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MTDR: Matador Resources Company
47.98 USD 1.55 (3.34%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTDR за сегодня изменился на 3.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.98, а максимальная — 48.02.
Следите за динамикой Matador Resources Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MTDR
- Исполнительный вице-президент Matador Resources Стетсон покупает акции MTDR на $24 260
- Matador Resources EVP Stetson buys $24,260 in MTDR stock
- Сопрезидент Matador Resources Эрман покупает акции MTDR на $23 995
- Matador Resources co-president Erman buys $23,995 in MTDR
- Форан Джозеф Уильям покупает акции Matador Resources (MTDR)
- Исполнительный вице-президент Matador Resources Элсенер приобрел акции на $29 076
- Foran Joseph Wm buys Matador Resources (MTDR) shares
- Matador Resources EVP Elsener buys $29,076 in stock
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.84%
- Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.51%
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.07%
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.30%
- Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Matador Resources Posts 25% EPS Decline
- Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
Дневной диапазон
46.98 48.02
Годовой диапазон
35.19 64.05
- Предыдущее закрытие
- 46.43
- Open
- 47.09
- Bid
- 47.98
- Ask
- 48.28
- Low
- 46.98
- High
- 48.02
- Объем
- 3.611 K
- Дневное изменение
- 3.34%
- Месячное изменение
- -4.59%
- 6-месячное изменение
- -5.10%
- Годовое изменение
- -1.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.