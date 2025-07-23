Währungen / MTDR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MTDR: Matador Resources Company
47.31 USD 0.20 (0.42%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTDR hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.86 bis zu einem Hoch von 47.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Matador Resources Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTDR News
- Matador Resources EVP Stetson buys $24,260 in MTDR stock
- Matador Resources co-president Erman buys $23,995 in MTDR
- Foran Joseph Wm buys Matador Resources (MTDR) shares
- Matador Resources EVP Elsener buys $29,076 in stock
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.84%
- Matador Resources director Ehrman buys $11,760 in stock
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.51%
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.07%
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 1.30%
- Matador (MTDR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Matador Resources Posts 25% EPS Decline
- Matador Resources price target raised to $62 by KeyBanc on strong outlook
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Earnings call transcript: Matador Resources Q2 2025 beats EPS estimates, stock drops
- Matador Resources stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Matador Resources Q2 Earnings Beat on Higher Production Volumes
Tagesspanne
46.86 47.92
Jahresspanne
35.19 64.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.51
- Eröffnung
- 47.82
- Bid
- 47.31
- Ask
- 47.61
- Tief
- 46.86
- Hoch
- 47.92
- Volumen
- 1.744 K
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- -5.93%
- 6-Monatsänderung
- -6.43%
- Jahresänderung
- -3.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K