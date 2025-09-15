Divisas / MSTR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A
329.71 USD 5.38 (1.61%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MSTR de hoy ha cambiado un -1.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 323.21, mientras que el máximo ha alcanzado 340.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroStrategy Incorporated - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSTR News
- Rising USDC Adoption to Aid Circle Stock: What's the Path Ahead?
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Monness, Crespi, Hardt reitera calificación de Venta para Strategy
- Monness, Crespi, Hardt reitera calificación de Venta para Strategy
- Strategy stock rating reiterated at Sell by Monness, Crespi, Hardt
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Precio de Bitcoin hoy: cae a $115.5k con mercados tensos antes de decisión de la Fed
- Precio del Bitcoin hoy: cae a 115.500 dólares con mercados nerviosos antes de decisión de la Fed
- Bitcoin price today: down to $115.5k with markets on edge before Fed rate decision
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- PFF: Attractive Yield But High Industry Concentration (NASDAQ:PFF)
- Strategy (MSTR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- BitGo nombra a tres nuevos directores para fortalecer la experiencia de su junta
- Acciones de Hyperscale Data se disparan tras anunciar estrategia Bitcoin de $100M
- Las acciones de Hyperscale Data se disparan tras lanzar estrategia de tesorería de Bitcoin de 100 millones de dólares
- Hyperscale Data stock soars after launching $100 million Bitcoin treasury strategy
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- BitMine Reports $10.8 Billion Ethereum, Bitcoin, 'Moonshot' Crypto Holdings - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- BitMine reporta 10.800 millones de dólares en criptomonedas y efectivo
- BitMine reporta tenencias de $10.8 mil millones en cripto y efectivo
- BitMine reports $10.8 billion in crypto and cash holdings
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- El precio de Bitcoin hoy: sube ligeramente a 116.000 dólares ante expectativas de recorte de tipos, altcoins rezagadas
- Precio del Bitcoin hoy: sube a $116k por expectativas de recorte, altcoins rezagadas
Rango diario
323.21 340.11
Rango anual
157.02 542.99
- Cierres anteriores
- 335.09
- Open
- 335.78
- Bid
- 329.71
- Ask
- 330.01
- Low
- 323.21
- High
- 340.11
- Volumen
- 22.042 K
- Cambio diario
- -1.61%
- Cambio mensual
- -1.56%
- Cambio a 6 meses
- 12.33%
- Cambio anual
- 95.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B