MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A
344.75 USD 4.37 (1.25%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MSTR a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 337.08 et à un maximum de 352.92.
Suivez la dynamique MicroStrategy Incorporated - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MSTR Nouvelles
Range quotidien
337.08 352.92
Range Annuel
157.02 542.99
- Clôture Précédente
- 349.12
- Ouverture
- 347.45
- Bid
- 344.75
- Ask
- 345.05
- Plus Bas
- 337.08
- Plus Haut
- 352.92
- Volume
- 28.875 K
- Changement quotidien
- -1.25%
- Changement Mensuel
- 2.93%
- Changement à 6 Mois
- 17.45%
- Changement Annuel
- 104.54%
20 septembre, samedi