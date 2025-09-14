クォートセクション
通貨 / MSTR
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A

349.12 USD 19.41 (5.89%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MSTRの今日の為替レートは、5.89%変化しました。日中、通貨は1あたり334.63の安値と358.25の高値で取引されました。

MicroStrategy Incorporated - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
334.63 358.25
1年のレンジ
157.02 542.99
以前の終値
329.71
始値
335.56
買値
349.12
買値
349.42
安値
334.63
高値
358.25
出来高
42.900 K
1日の変化
5.89%
1ヶ月の変化
4.24%
6ヶ月の変化
18.94%
1年の変化
107.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K