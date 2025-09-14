通貨 / MSTR
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A
349.12 USD 19.41 (5.89%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MSTRの今日の為替レートは、5.89%変化しました。日中、通貨は1あたり334.63の安値と358.25の高値で取引されました。
MicroStrategy Incorporated - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
334.63 358.25
1年のレンジ
157.02 542.99
- 以前の終値
- 329.71
- 始値
- 335.56
- 買値
- 349.12
- 買値
- 349.42
- 安値
- 334.63
- 高値
- 358.25
- 出来高
- 42.900 K
- 1日の変化
- 5.89%
- 1ヶ月の変化
- 4.24%
- 6ヶ月の変化
- 18.94%
- 1年の変化
- 107.13%
