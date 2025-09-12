Moedas / MSTR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A
329.71 USD 5.38 (1.61%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSTR para hoje mudou para -1.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 323.21 e o mais alto foi 340.11.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroStrategy Incorporated - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSTR Notícias
- Could Buying Bitcoin Today Set You Up for Life?
- Rising USDC Adoption to Aid Circle Stock: What's the Path Ahead?
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Monness, Crespi, Hardt reitera classificação de Venda para Strategy
- Strategy stock rating reiterated at Sell by Monness, Crespi, Hardt
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Preço do bitcoin hoje: queda para US$ 115,5 mil com mercados tensos antes da decisão do Fed
- Bitcoin price today: down to $115.5k with markets on edge before Fed rate decision
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- PFF: Attractive Yield But High Industry Concentration (NASDAQ:PFF)
- Strategy (MSTR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Ações da Hyperscale Data disparam após anunciar estratégia de US$ 100 milhões em Bitcoin
- Hyperscale Data stock soars after launching $100 million Bitcoin treasury strategy
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- BitMine Reports $10.8 Billion Ethereum, Bitcoin, 'Moonshot' Crypto Holdings - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- BitMine reporta US$ 10,8 bilhões em criptomoedas e caixa
- BitMine reports $10.8 billion in crypto and cash holdings
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Preço do bitcoin hoje: sobe para US$ 116 mil com expectativas de corte de juros, altcoins ficam para trás
- Bitcoin price today: edges up to $116k on rate cut bets, altcoins lag
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Michael Saylor's Bitcoin-Only Prophecy Not Aging Well As Wall Street Embraces $27 Billion In Ethereum ETFs, Buzz Builds Around XRP And Even Dogecoin - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- This Buffett Devotee Is Plowing Billions Into Crypto
- The Inevitable Slump: A Guide to Dealing with Drawdowns
Faixa diária
323.21 340.11
Faixa anual
157.02 542.99
- Fechamento anterior
- 335.09
- Open
- 335.78
- Bid
- 329.71
- Ask
- 330.01
- Low
- 323.21
- High
- 340.11
- Volume
- 22.042 K
- Mudança diária
- -1.61%
- Mudança mensal
- -1.56%
- Mudança de 6 meses
- 12.33%
- Mudança anual
- 95.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh