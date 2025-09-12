КотировкиРазделы
MSTR
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A

335.09 USD 7.30 (2.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MSTR за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 324.84, а максимальная — 335.40.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
324.84 335.40
Годовой диапазон
157.02 542.99
Предыдущее закрытие
327.79
Open
329.00
Bid
335.09
Ask
335.39
Low
324.84
High
335.40
Объем
18.569 K
Дневное изменение
2.23%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
14.16%
Годовое изменение
98.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.