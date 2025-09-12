Валюты / MSTR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A
335.09 USD 7.30 (2.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSTR за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 324.84, а максимальная — 335.40.
Следите за динамикой MicroStrategy Incorporated - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MSTR
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Monness, Crespi, Hardt подтверждает рейтинг "Продавать" для акций Strategy
- Strategy stock rating reiterated at Sell by Monness, Crespi, Hardt
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Цена биткоина сегодня: падение до $115,5 тыс. перед решением ФРС по ставке
- Bitcoin price today: down to $115.5k with markets on edge before Fed rate decision
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- PFF: Attractive Yield But High Industry Concentration (NASDAQ:PFF)
- Strategy (MSTR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Hyperscale Data stock soars after launching $100 million Bitcoin treasury strategy
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- BitMine Reports $10.8 Billion Ethereum, Bitcoin, 'Moonshot' Crypto Holdings - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- BitMine сообщает о криптовалютных и денежных активах на сумму $10,8 млрд
- BitMine reports $10.8 billion in crypto and cash holdings
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Capital Group сорвала куш на инвестициях в биткоин-компанию
- Цена биткоина сегодня: поднимается до $116 тыс. на ожиданиях снижения ставок, альткоины отстают
- Bitcoin price today: edges up to $116k on rate cut bets, altcoins lag
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Michael Saylor's Bitcoin-Only Prophecy Not Aging Well As Wall Street Embraces $27 Billion In Ethereum ETFs, Buzz Builds Around XRP And Even Dogecoin - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- This Buffett Devotee Is Plowing Billions Into Crypto
- The Inevitable Slump: A Guide to Dealing with Drawdowns
- Криптовалютные казначейские компании перестанут купаться в деньгах
- Цена биткоина сегодня: растет до $115 тыс. на фоне ожиданий снижения ставок, но осторожность сохраняется
Дневной диапазон
324.84 335.40
Годовой диапазон
157.02 542.99
- Предыдущее закрытие
- 327.79
- Open
- 329.00
- Bid
- 335.09
- Ask
- 335.39
- Low
- 324.84
- High
- 335.40
- Объем
- 18.569 K
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 14.16%
- Годовое изменение
- 98.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.