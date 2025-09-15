QuotazioniSezioni
Valute / MSTR
Tornare a Azioni

MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A

344.75 USD 4.37 (1.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSTR ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 337.08 e ad un massimo di 352.92.

Segui le dinamiche di MicroStrategy Incorporated - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSTR News

Intervallo Giornaliero
337.08 352.92
Intervallo Annuale
157.02 542.99
Chiusura Precedente
349.12
Apertura
347.45
Bid
344.75
Ask
345.05
Minimo
337.08
Massimo
352.92
Volume
28.875 K
Variazione giornaliera
-1.25%
Variazione Mensile
2.93%
Variazione Semestrale
17.45%
Variazione Annuale
104.54%
20 settembre, sabato