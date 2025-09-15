Valute / MSTR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A
344.75 USD 4.37 (1.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSTR ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 337.08 e ad un massimo di 352.92.
Segui le dinamiche di MicroStrategy Incorporated - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSTR News
- Strategy vs. TeraWulf: Which Bitcoin-Focused Stock Has an Edge?
- Prezzo del Bitcoin oggi: scende a $116.8k mentre i guadagni post-Fed si raffreddano
- Bitcoin price today: dips to $116.8k as post-Fed gains cool, BOJ sounds hawkish
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Could Buying Bitcoin Today Set You Up for Life?
- Rising USDC Adoption to Aid Circle Stock: What's the Path Ahead?
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Rating "Sell" su Strategy confermato da Monness, Crespi, Hardt
- Strategy stock rating reiterated at Sell by Monness, Crespi, Hardt
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Prezzo del Bitcoin oggi: scende a 115.500$ con i mercati in tensione prima della decisione sui tassi della Fed
- Bitcoin price today: down to $115.5k with markets on edge before Fed rate decision
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- PFF: Attractive Yield But High Industry Concentration (NASDAQ:PFF)
- Strategy (MSTR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Le azioni di Hyperscale Data salgono dopo il lancio di una strategia Bitcoin da 100 milioni
- Hyperscale Data stock soars after launching $100 million Bitcoin treasury strategy
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- BitMine Reports $10.8 Billion Ethereum, Bitcoin, 'Moonshot' Crypto Holdings - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- BitMine riporta 10,8 miliardi di dollari in criptovalute e liquidità
- BitMine reports $10.8 billion in crypto and cash holdings
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Prezzo Bitcoin oggi: sale leggermente a 116.000$ sulle scommesse di taglio dei tassi, altcoin in ritardo
- Bitcoin price today: edges up to $116k on rate cut bets, altcoins lag
Intervallo Giornaliero
337.08 352.92
Intervallo Annuale
157.02 542.99
- Chiusura Precedente
- 349.12
- Apertura
- 347.45
- Bid
- 344.75
- Ask
- 345.05
- Minimo
- 337.08
- Massimo
- 352.92
- Volume
- 28.875 K
- Variazione giornaliera
- -1.25%
- Variazione Mensile
- 2.93%
- Variazione Semestrale
- 17.45%
- Variazione Annuale
- 104.54%
20 settembre, sabato