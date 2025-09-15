Dövizler / MSTR
MSTR: MicroStrategy Incorporated - Class A
344.75 USD 4.37 (1.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSTR fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 337.08 ve Yüksek fiyatı olarak 352.92 aralığında işlem gördü.
MicroStrategy Incorporated - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MSTR haberleri
- Bitcoin fiyatı bugün: Fed sonrası kazançlar soğurken 116.8 bin dolara geriledi, BOJ şahin tonda
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Strategy stock rating reiterated at Sell by Monness, Crespi, Hardt
- Bitcoin fiyatı bugün: Fed faiz kararı öncesi piyasalar tedirgin, 115,5 bin dolara geriledi
- Bitcoin price today: down to $115.5k with markets on edge before Fed rate decision
- Hyperscale Data hisseleri 100 milyon dolarlık Bitcoin hazine stratejisi sonrası fırladı
- BitMine 10,8 milyar dolarlık kripto ve nakit varlık bildirdi
- Bitcoin fiyatı bugün: Fed toplantısı öncesi 115 bin dolar civarında, altcoinler geride
Günlük aralık
337.08 352.92
Yıllık aralık
157.02 542.99
- Önceki kapanış
- 349.12
- Açılış
- 347.45
- Satış
- 344.75
- Alış
- 345.05
- Düşük
- 337.08
- Yüksek
- 352.92
- Hacim
- 28.875 K
- Günlük değişim
- -1.25%
- Aylık değişim
- 2.93%
- 6 aylık değişim
- 17.45%
- Yıllık değişim
- 104.54%
21 Eylül, Pazar