MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.33 USD 0.01 (0.14%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MGTX de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.30, mientras que el máximo ha alcanzado 7.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MeiraGTx Holdings plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MGTX News
- MeiraGTx earnings missed, revenue fell short of estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx CFO Giroux sells $204k in shares
- Meiragtx CEO Forbes sells $378k in shares
- MeiraGTx receives UK regulatory clearances for Hologen transaction
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- MeiraGTx Holdings: Gaining Regulatory Focus (NASDAQ:MGTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- MeiraGTx Collaborates With Hologen AI To Expedite Development Of Parkinson's Candidate, Stock Soars - MeiraGTx Hldgs (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx stock surges on Hologen AI deal
Rango diario
7.30 7.55
Rango anual
3.97 8.98
- Cierres anteriores
- 7.32
- Open
- 7.43
- Bid
- 7.33
- Ask
- 7.63
- Low
- 7.30
- High
- 7.55
- Volumen
- 832
- Cambio diario
- 0.14%
- Cambio mensual
- 0.41%
- Cambio a 6 meses
- 8.92%
- Cambio anual
- 73.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B