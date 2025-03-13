货币 / MGTX
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.36 USD 0.04 (0.55%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MGTX汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点7.34和高点7.49进行交易。
关注MeiraGTx Holdings plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MGTX新闻
日范围
7.34 7.49
年范围
3.97 8.98
- 前一天收盘价
- 7.32
- 开盘价
- 7.43
- 卖价
- 7.36
- 买价
- 7.66
- 最低价
- 7.34
- 最高价
- 7.49
- 交易量
- 358
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- 9.36%
- 年变化
- 74.41%
