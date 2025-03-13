Moedas / MGTX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.68 USD 0.35 (4.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MGTX para hoje mudou para 4.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.38 e o mais alto foi 7.69.
Veja a dinâmica do par de moedas MeiraGTx Holdings plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGTX Notícias
- MeiraGTx earnings missed, revenue fell short of estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx CFO Giroux sells $204k in shares
- Meiragtx CEO Forbes sells $378k in shares
- MeiraGTx receives UK regulatory clearances for Hologen transaction
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- MeiraGTx Holdings: Gaining Regulatory Focus (NASDAQ:MGTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- MeiraGTx Collaborates With Hologen AI To Expedite Development Of Parkinson's Candidate, Stock Soars - MeiraGTx Hldgs (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx stock surges on Hologen AI deal
Faixa diária
7.38 7.69
Faixa anual
3.97 8.98
- Fechamento anterior
- 7.33
- Open
- 7.43
- Bid
- 7.68
- Ask
- 7.98
- Low
- 7.38
- High
- 7.69
- Volume
- 581
- Mudança diária
- 4.77%
- Mudança mensal
- 5.21%
- Mudança de 6 meses
- 14.12%
- Mudança anual
- 81.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh