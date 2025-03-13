통화 / MGTX
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.56 USD 0.43 (5.38%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MGTX 환율이 오늘 -5.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.55이고 고가는 7.99이었습니다.
MeiraGTx Holdings plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MGTX News
- MeiraGTx earnings missed, revenue fell short of estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx CFO Giroux sells $204k in shares
- Meiragtx CEO Forbes sells $378k in shares
- MeiraGTx receives UK regulatory clearances for Hologen transaction
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- MeiraGTx Holdings: Gaining Regulatory Focus (NASDAQ:MGTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- MeiraGTx Collaborates With Hologen AI To Expedite Development Of Parkinson's Candidate, Stock Soars - MeiraGTx Hldgs (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx stock surges on Hologen AI deal
일일 변동 비율
7.55 7.99
년간 변동
3.97 8.98
- 이전 종가
- 7.99
- 시가
- 7.99
- Bid
- 7.56
- Ask
- 7.86
- 저가
- 7.55
- 고가
- 7.99
- 볼륨
- 1.083 K
- 일일 변동
- -5.38%
- 월 변동
- 3.56%
- 6개월 변동
- 12.33%
- 년간 변동율
- 79.15%
20 9월, 토요일