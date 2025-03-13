Dövizler / MGTX
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.56 USD 0.43 (5.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MGTX fiyatı bugün -5.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.55 ve Yüksek fiyatı olarak 7.99 aralığında işlem gördü.
MeiraGTx Holdings plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MGTX haberleri
- MeiraGTx earnings missed, revenue fell short of estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx CFO Giroux sells $204k in shares
- Meiragtx CEO Forbes sells $378k in shares
- MeiraGTx receives UK regulatory clearances for Hologen transaction
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- MeiraGTx Holdings: Gaining Regulatory Focus (NASDAQ:MGTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- MeiraGTx Collaborates With Hologen AI To Expedite Development Of Parkinson's Candidate, Stock Soars - MeiraGTx Hldgs (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx stock surges on Hologen AI deal
Günlük aralık
7.55 7.99
Yıllık aralık
3.97 8.98
- Önceki kapanış
- 7.99
- Açılış
- 7.99
- Satış
- 7.56
- Alış
- 7.86
- Düşük
- 7.55
- Yüksek
- 7.99
- Hacim
- 1.083 K
- Günlük değişim
- -5.38%
- Aylık değişim
- 3.56%
- 6 aylık değişim
- 12.33%
- Yıllık değişim
- 79.15%
21 Eylül, Pazar