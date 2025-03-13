Валюты / MGTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.32 USD 0.01 (0.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGTX за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.28, а максимальная — 7.48.
Следите за динамикой MeiraGTx Holdings plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MGTX
- MeiraGTx earnings missed, revenue fell short of estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx CFO Giroux sells $204k in shares
- Meiragtx CEO Forbes sells $378k in shares
- MeiraGTx receives UK regulatory clearances for Hologen transaction
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- MeiraGTx Holdings: Gaining Regulatory Focus (NASDAQ:MGTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- MeiraGTx Collaborates With Hologen AI To Expedite Development Of Parkinson's Candidate, Stock Soars - MeiraGTx Hldgs (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx stock surges on Hologen AI deal
Дневной диапазон
7.28 7.48
Годовой диапазон
3.97 8.98
- Предыдущее закрытие
- 7.33
- Open
- 7.30
- Bid
- 7.32
- Ask
- 7.62
- Low
- 7.28
- High
- 7.48
- Объем
- 626
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 8.77%
- Годовое изменение
- 73.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.