MGTX: MeiraGTx Holdings plc

7.99 USD 0.66 (9.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGTX hat sich für heute um 9.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.38 bis zu einem Hoch von 8.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die MeiraGTx Holdings plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
7.38 8.00
Jahresspanne
3.97 8.98
Vorheriger Schlusskurs
7.33
Eröffnung
7.43
Bid
7.99
Ask
8.29
Tief
7.38
Hoch
8.00
Volumen
1.202 K
Tagesänderung
9.00%
Monatsänderung
9.45%
6-Monatsänderung
18.72%
Jahresänderung
89.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
