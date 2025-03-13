通貨 / MGTX
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.99 USD 0.66 (9.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGTXの今日の為替レートは、9.00%変化しました。日中、通貨は1あたり7.38の安値と8.00の高値で取引されました。
MeiraGTx Holdings plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.38 8.00
1年のレンジ
3.97 8.98
- 以前の終値
- 7.33
- 始値
- 7.43
- 買値
- 7.99
- 買値
- 8.29
- 安値
- 7.38
- 高値
- 8.00
- 出来高
- 1.202 K
- 1日の変化
- 9.00%
- 1ヶ月の変化
- 9.45%
- 6ヶ月の変化
- 18.72%
- 1年の変化
- 89.34%
