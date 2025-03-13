クォートセクション
通貨 / MGTX
MGTX: MeiraGTx Holdings plc

7.99 USD 0.66 (9.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGTXの今日の為替レートは、9.00%変化しました。日中、通貨は1あたり7.38の安値と8.00の高値で取引されました。

MeiraGTx Holdings plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.38 8.00
1年のレンジ
3.97 8.98
以前の終値
7.33
始値
7.43
買値
7.99
買値
8.29
安値
7.38
高値
8.00
出来高
1.202 K
1日の変化
9.00%
1ヶ月の変化
9.45%
6ヶ月の変化
18.72%
1年の変化
89.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K