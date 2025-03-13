Valute / MGTX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.56 USD 0.43 (5.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGTX ha avuto una variazione del -5.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.55 e ad un massimo di 7.99.
Segui le dinamiche di MeiraGTx Holdings plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGTX News
- MeiraGTx earnings missed, revenue fell short of estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx CFO Giroux sells $204k in shares
- Meiragtx CEO Forbes sells $378k in shares
- MeiraGTx receives UK regulatory clearances for Hologen transaction
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- MeiraGTx Holdings: Gaining Regulatory Focus (NASDAQ:MGTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- MeiraGTx Collaborates With Hologen AI To Expedite Development Of Parkinson's Candidate, Stock Soars - MeiraGTx Hldgs (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx stock surges on Hologen AI deal
Intervallo Giornaliero
7.55 7.99
Intervallo Annuale
3.97 8.98
- Chiusura Precedente
- 7.99
- Apertura
- 7.99
- Bid
- 7.56
- Ask
- 7.86
- Minimo
- 7.55
- Massimo
- 7.99
- Volume
- 1.083 K
- Variazione giornaliera
- -5.38%
- Variazione Mensile
- 3.56%
- Variazione Semestrale
- 12.33%
- Variazione Annuale
- 79.15%
20 settembre, sabato