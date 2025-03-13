QuotazioniSezioni
Valute / MGTX
Tornare a Azioni

MGTX: MeiraGTx Holdings plc

7.56 USD 0.43 (5.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGTX ha avuto una variazione del -5.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.55 e ad un massimo di 7.99.

Segui le dinamiche di MeiraGTx Holdings plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGTX News

Intervallo Giornaliero
7.55 7.99
Intervallo Annuale
3.97 8.98
Chiusura Precedente
7.99
Apertura
7.99
Bid
7.56
Ask
7.86
Minimo
7.55
Massimo
7.99
Volume
1.083 K
Variazione giornaliera
-5.38%
Variazione Mensile
3.56%
Variazione Semestrale
12.33%
Variazione Annuale
79.15%
20 settembre, sabato