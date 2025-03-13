Devises / MGTX
MGTX: MeiraGTx Holdings plc
7.56 USD 0.43 (5.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MGTX a changé de -5.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.55 et à un maximum de 7.99.
Suivez la dynamique MeiraGTx Holdings plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- MeiraGTx earnings missed, revenue fell short of estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- MeiraGTx CFO Giroux sells $204k in shares
- Meiragtx CEO Forbes sells $378k in shares
- MeiraGTx Holdings: Gaining Regulatory Focus (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx Collaborates With Hologen AI To Expedite Development Of Parkinson's Candidate, Stock Soars - MeiraGTx Hldgs (NASDAQ:MGTX)
- MeiraGTx stock surges on Hologen AI deal
Range quotidien
7.55 7.99
Range Annuel
3.97 8.98
- Clôture Précédente
- 7.99
- Ouverture
- 7.99
- Bid
- 7.56
- Ask
- 7.86
- Plus Bas
- 7.55
- Plus Haut
- 7.99
- Volume
- 1.083 K
- Changement quotidien
- -5.38%
- Changement Mensuel
- 3.56%
- Changement à 6 Mois
- 12.33%
- Changement Annuel
- 79.15%
20 septembre, samedi