LMFA: LM Funding America Inc
1.21 USD 0.04 (3.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LMFA de hoy ha cambiado un -3.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.19, mientras que el máximo ha alcanzado 1.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LM Funding America Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LMFA News
- LM Funding purchases 164 bitcoin for $18.67 million
- LM Funding America buys 164 bitcoin for $18.67 million
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- StepStone Group Inc. (STEP) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Lazard (LAZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- LM Funding America, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- LM Funding Q1 2025 slides: Bitcoin mining margin improves despite halving headwinds
Rango diario
1.19 1.26
Rango anual
1.02 5.14
- Cierres anteriores
- 1.25
- Open
- 1.24
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Low
- 1.19
- High
- 1.26
- Volumen
- 400
- Cambio diario
- -3.20%
- Cambio mensual
- -0.82%
- Cambio a 6 meses
- -4.72%
- Cambio anual
- -56.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B