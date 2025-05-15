Валюты / LMFA
LMFA: LM Funding America Inc
1.25 USD 0.03 (2.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LMFA за сегодня изменился на 2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.17, а максимальная — 1.26.
Следите за динамикой LM Funding America Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.17 1.26
Годовой диапазон
1.02 5.14
- Предыдущее закрытие
- 1.22
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.17
- High
- 1.26
- Объем
- 542
- Дневное изменение
- 2.46%
- Месячное изменение
- 2.46%
- 6-месячное изменение
- -1.57%
- Годовое изменение
- -54.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.