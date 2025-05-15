通貨 / LMFA
LMFA: LM Funding America Inc
1.30 USD 0.09 (7.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LMFAの今日の為替レートは、7.44%変化しました。日中、通貨は1あたり1.21の安値と1.30の高値で取引されました。
LM Funding America Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LMFA News
- LM Funding purchases 164 bitcoin for $18.67 million
- LM Funding America buys 164 bitcoin for $18.67 million
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- StepStone Group Inc. (STEP) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Lazard (LAZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- LM Funding America, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- LM Funding Q1 2025 slides: Bitcoin mining margin improves despite halving headwinds
1日のレンジ
1.21 1.30
1年のレンジ
1.02 5.14
- 以前の終値
- 1.21
- 始値
- 1.26
- 買値
- 1.30
- 買値
- 1.60
- 安値
- 1.21
- 高値
- 1.30
- 出来高
- 989
- 1日の変化
- 7.44%
- 1ヶ月の変化
- 6.56%
- 6ヶ月の変化
- 2.36%
- 1年の変化
- -52.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K