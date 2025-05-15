Devises / LMFA
LMFA: LM Funding America Inc
1.22 USD 0.08 (6.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LMFA a changé de -6.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.22 et à un maximum de 1.32.
Suivez la dynamique LM Funding America Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LMFA Nouvelles
- LM Funding purchases 164 bitcoin for $18.67 million
- LM Funding America buys 164 bitcoin for $18.67 million
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- StepStone Group Inc. (STEP) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Lazard (LAZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- LM Funding America, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- LM Funding Q1 2025 slides: Bitcoin mining margin improves despite halving headwinds
Range quotidien
1.22 1.32
Range Annuel
1.02 5.14
- Clôture Précédente
- 1.30
- Ouverture
- 1.31
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Plus Bas
- 1.22
- Plus Haut
- 1.32
- Volume
- 485
- Changement quotidien
- -6.15%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -3.94%
- Changement Annuel
- -55.64%
20 septembre, samedi