Moedas / LMFA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LMFA: LM Funding America Inc
1.30 USD 0.09 (7.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LMFA para hoje mudou para 7.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.26 e o mais alto foi 1.30.
Veja a dinâmica do par de moedas LM Funding America Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMFA Notícias
- LM Funding purchases 164 bitcoin for $18.67 million
- LM Funding America buys 164 bitcoin for $18.67 million
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- StepStone Group Inc. (STEP) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Lazard (LAZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- LM Funding America, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- LM Funding Q1 2025 slides: Bitcoin mining margin improves despite halving headwinds
Faixa diária
1.26 1.30
Faixa anual
1.02 5.14
- Fechamento anterior
- 1.21
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.26
- High
- 1.30
- Volume
- 327
- Mudança diária
- 7.44%
- Mudança mensal
- 6.56%
- Mudança de 6 meses
- 2.36%
- Mudança anual
- -52.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh