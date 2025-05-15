Währungen / LMFA
LMFA: LM Funding America Inc
1.23 USD 0.07 (5.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LMFA hat sich für heute um -5.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.23 bis zu einem Hoch von 1.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die LM Funding America Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LMFA News
- LM Funding purchases 164 bitcoin for $18.67 million
- LM Funding America buys 164 bitcoin for $18.67 million
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- StepStone Group Inc. (STEP) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Lazard (LAZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- LM Funding America, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- LM Funding Q1 2025 slides: Bitcoin mining margin improves despite halving headwinds
Tagesspanne
1.23 1.32
Jahresspanne
1.02 5.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.30
- Eröffnung
- 1.31
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Tief
- 1.23
- Hoch
- 1.32
- Volumen
- 362
- Tagesänderung
- -5.38%
- Monatsänderung
- 0.82%
- 6-Monatsänderung
- -3.15%
- Jahresänderung
- -55.27%
