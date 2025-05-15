Valute / LMFA
LMFA: LM Funding America Inc
1.22 USD 0.08 (6.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LMFA ha avuto una variazione del -6.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.22 e ad un massimo di 1.32.
Segui le dinamiche di LM Funding America Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LMFA News
Intervallo Giornaliero
1.22 1.32
Intervallo Annuale
1.02 5.14
- Chiusura Precedente
- 1.30
- Apertura
- 1.31
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Minimo
- 1.22
- Massimo
- 1.32
- Volume
- 485
- Variazione giornaliera
- -6.15%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -3.94%
- Variazione Annuale
- -55.64%
21 settembre, domenica