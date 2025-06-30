CotizacionesSecciones
Divisas / KTB
KTB: Kontoor Brands Inc

80.83 USD 0.75 (0.94%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KTB de hoy ha cambiado un 0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.52, mientras que el máximo ha alcanzado 83.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Kontoor Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
80.52 83.49
Rango anual
50.00 96.80
Cierres anteriores
80.08
Open
80.52
Bid
80.83
Ask
81.13
Low
80.52
High
83.49
Volumen
804
Cambio diario
0.94%
Cambio mensual
6.20%
Cambio a 6 meses
25.79%
Cambio anual
-1.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B