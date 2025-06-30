Divisas / KTB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KTB: Kontoor Brands Inc
80.83 USD 0.75 (0.94%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KTB de hoy ha cambiado un 0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.52, mientras que el máximo ha alcanzado 83.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kontoor Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTB News
- Goldman Sachs rebaja acciones de Krung Thai Bank a Neutral por valuación
- Goldman Sachs rebaja las acciones de Krung Thai Bank a Neutral por valoración
- Goldman Sachs downgrades Krung Thai Bank stock to Neutral on valuation
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Coors beer drops new business as alcohol sales decline
- Zacks.com featured highlights include Kontoor Brands, Envista, Western Digital and LATAM Airlines
- 4 GARP Stocks With Solid PEG Scores for Strong Portfolio Gains
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kontoor Brands stock price target raised to $99 by UBS on growth potential
- Bank of Thailand set to cut rates on August 13 to support economy: Reuters poll
- Kontoor Brands (KTB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kontoor Brands earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Superior Group (SGC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Kontoor Brands: A Bargain In An Expensive Market (NYSE:KTB)
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Earnings Preview: Kontoor Brands (KTB) Q2 Earnings Expected to Decline
- Kontoor Brands stock rating reaffirmed at Hold by Stifel amid leadership changes
- Kontoor Brands announces leadership changes with expanded roles
- Thai cabinet picks Vitai Ratanakorn as next central bank chief
- Wrangler partners with Genesco for new footwear licensing deal
- Wells Fargo reiterates Overweight rating on Kontoor Brands stock amid tariff challenges
- Goldman rolls out latest U.S. Conviction List update
- Outsider vs veteran: Who will lead Thailand’s central bank?
Rango diario
80.52 83.49
Rango anual
50.00 96.80
- Cierres anteriores
- 80.08
- Open
- 80.52
- Bid
- 80.83
- Ask
- 81.13
- Low
- 80.52
- High
- 83.49
- Volumen
- 804
- Cambio diario
- 0.94%
- Cambio mensual
- 6.20%
- Cambio a 6 meses
- 25.79%
- Cambio anual
- -1.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B