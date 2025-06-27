Devises / KTB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KTB: Kontoor Brands Inc
80.41 USD 1.64 (2.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KTB a changé de -2.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.17 et à un maximum de 82.14.
Suivez la dynamique Kontoor Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTB Nouvelles
- Goldman Sachs dégrade l’action de Krung Thai Bank à Neutre en raison de sa valorisation
- Goldman Sachs downgrades Krung Thai Bank stock to Neutral on valuation
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Coors beer drops new business as alcohol sales decline
- Zacks.com featured highlights include Kontoor Brands, Envista, Western Digital and LATAM Airlines
- 4 GARP Stocks With Solid PEG Scores for Strong Portfolio Gains
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kontoor Brands stock price target raised to $99 by UBS on growth potential
- Bank of Thailand set to cut rates on August 13 to support economy: Reuters poll
- Kontoor Brands (KTB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kontoor Brands earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Superior Group (SGC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Kontoor Brands: A Bargain In An Expensive Market (NYSE:KTB)
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Earnings Preview: Kontoor Brands (KTB) Q2 Earnings Expected to Decline
- Kontoor Brands stock rating reaffirmed at Hold by Stifel amid leadership changes
- Kontoor Brands announces leadership changes with expanded roles
- Thai cabinet picks Vitai Ratanakorn as next central bank chief
- Wrangler partners with Genesco for new footwear licensing deal
- Wells Fargo reiterates Overweight rating on Kontoor Brands stock amid tariff challenges
- Goldman rolls out latest U.S. Conviction List update
- Outsider vs veteran: Who will lead Thailand’s central bank?
- Outsider vs veteran: Who will lead Thailand’s central bank?
Range quotidien
80.17 82.14
Range Annuel
50.00 96.80
- Clôture Précédente
- 82.05
- Ouverture
- 81.43
- Bid
- 80.41
- Ask
- 80.71
- Plus Bas
- 80.17
- Plus Haut
- 82.14
- Volume
- 1.418 K
- Changement quotidien
- -2.00%
- Changement Mensuel
- 5.65%
- Changement à 6 Mois
- 25.13%
- Changement Annuel
- -1.68%
20 septembre, samedi