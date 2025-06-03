Валюты / KTB
KTB: Kontoor Brands Inc
80.08 USD 1.93 (2.35%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KTB за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.39, а максимальная — 81.85.
Следите за динамикой Kontoor Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
78.39 81.85
Годовой диапазон
50.00 96.80
- Предыдущее закрытие
- 82.01
- Open
- 81.85
- Bid
- 80.08
- Ask
- 80.38
- Low
- 78.39
- High
- 81.85
- Объем
- 1.551 K
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- 5.22%
- 6-месячное изменение
- 24.62%
- Годовое изменение
- -2.08%
