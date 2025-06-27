KurseKategorien
Währungen / KTB
KTB: Kontoor Brands Inc

82.05 USD 1.22 (1.51%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KTB hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.20 bis zu einem Hoch von 82.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kontoor Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
80.20 82.18
Jahresspanne
50.00 96.80
Vorheriger Schlusskurs
80.83
Eröffnung
81.23
Bid
82.05
Ask
82.35
Tief
80.20
Hoch
82.18
Volumen
630
Tagesänderung
1.51%
Monatsänderung
7.80%
6-Monatsänderung
27.68%
Jahresänderung
0.33%
