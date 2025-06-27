Währungen / KTB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KTB: Kontoor Brands Inc
82.05 USD 1.22 (1.51%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KTB hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.20 bis zu einem Hoch von 82.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kontoor Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTB News
- Krung Thai Bank: Goldman Sachs stuft Aktie nach Kursrallye auf "Neutral" herab
- Goldman Sachs downgrades Krung Thai Bank stock to Neutral on valuation
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Coors beer drops new business as alcohol sales decline
- Zacks.com featured highlights include Kontoor Brands, Envista, Western Digital and LATAM Airlines
- 4 GARP Stocks With Solid PEG Scores for Strong Portfolio Gains
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kontoor Brands stock price target raised to $99 by UBS on growth potential
- Bank of Thailand set to cut rates on August 13 to support economy: Reuters poll
- Kontoor Brands (KTB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kontoor Brands earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Superior Group (SGC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Kontoor Brands: A Bargain In An Expensive Market (NYSE:KTB)
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Earnings Preview: Kontoor Brands (KTB) Q2 Earnings Expected to Decline
- Kontoor Brands stock rating reaffirmed at Hold by Stifel amid leadership changes
- Kontoor Brands announces leadership changes with expanded roles
- Thai cabinet picks Vitai Ratanakorn as next central bank chief
- Wrangler partners with Genesco for new footwear licensing deal
- Wells Fargo reiterates Overweight rating on Kontoor Brands stock amid tariff challenges
- Goldman rolls out latest U.S. Conviction List update
- Outsider vs veteran: Who will lead Thailand’s central bank?
- Outsider vs veteran: Who will lead Thailand’s central bank?
Tagesspanne
80.20 82.18
Jahresspanne
50.00 96.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.83
- Eröffnung
- 81.23
- Bid
- 82.05
- Ask
- 82.35
- Tief
- 80.20
- Hoch
- 82.18
- Volumen
- 630
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- 7.80%
- 6-Monatsänderung
- 27.68%
- Jahresänderung
- 0.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K