货币 / KTB
KTB: Kontoor Brands Inc
81.76 USD 1.68 (2.10%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KTB汇率已更改2.10%。当日，交易品种以低点80.52和高点82.06进行交易。
关注Kontoor Brands Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KTB新闻
- 高盛将泰国军人银行股票评级下调至"中性"，估值上调
- Goldman Sachs downgrades Krung Thai Bank stock to Neutral on valuation
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Coors beer drops new business as alcohol sales decline
- Zacks.com featured highlights include Kontoor Brands, Envista, Western Digital and LATAM Airlines
- 4 GARP Stocks With Solid PEG Scores for Strong Portfolio Gains
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kontoor Brands stock price target raised to $99 by UBS on growth potential
- Bank of Thailand set to cut rates on August 13 to support economy: Reuters poll
- Kontoor Brands (KTB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kontoor Brands earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Superior Group (SGC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Kontoor Brands: A Bargain In An Expensive Market (NYSE:KTB)
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Earnings Preview: Kontoor Brands (KTB) Q2 Earnings Expected to Decline
- Kontoor Brands stock rating reaffirmed at Hold by Stifel amid leadership changes
- Kontoor Brands announces leadership changes with expanded roles
- Thai cabinet picks Vitai Ratanakorn as next central bank chief
- Wrangler partners with Genesco for new footwear licensing deal
- Wells Fargo reiterates Overweight rating on Kontoor Brands stock amid tariff challenges
- Goldman rolls out latest U.S. Conviction List update
- Outsider vs veteran: Who will lead Thailand’s central bank?
日范围
80.52 82.06
年范围
50.00 96.80
- 前一天收盘价
- 80.08
- 开盘价
- 80.52
- 卖价
- 81.76
- 买价
- 82.06
- 最低价
- 80.52
- 最高价
- 82.06
- 交易量
- 133
- 日变化
- 2.10%
- 月变化
- 7.42%
- 6个月变化
- 27.23%
- 年变化
- -0.02%
