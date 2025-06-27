FiyatlarBölümler
KTB: Kontoor Brands Inc

80.41 USD 1.64 (2.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KTB fiyatı bugün -2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.17 ve Yüksek fiyatı olarak 82.14 aralığında işlem gördü.

Kontoor Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
80.17 82.14
Yıllık aralık
50.00 96.80
Önceki kapanış
82.05
Açılış
81.43
Satış
80.41
Alış
80.71
Düşük
80.17
Yüksek
82.14
Hacim
1.418 K
Günlük değişim
-2.00%
Aylık değişim
5.65%
6 aylık değişim
25.13%
Yıllık değişim
-1.68%
