Divisas / KHC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KHC: The Kraft Heinz Company
25.73 USD 0.20 (0.77%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KHC de hoy ha cambiado un -0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.67, mientras que el máximo ha alcanzado 26.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Kraft Heinz Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KHC News
- Piper Sandler mantiene calificación Neutral para Kraft Heinz ante desafíos
- Piper Sandler mantiene calificación Neutral para Kraft Heinz ante vientos en contra
- Piper Sandler maintains Kraft Heinz stock rating at Neutral amid headwinds
- Barclays destaca ideas de crédito europeo de grado de inversión, favorece a VW y UBS
- Barclays destaca ideas de crédito europeo de grado inversión, favorece a VW y UBS
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- Is Berkshire Hathaway Stock a Buy Now?
- Kraft Heinz (KHC) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- General Mills' Q1 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Defensive Stocks With Over 4% Dividend Yields - General Mills (NYSE:GIS), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Hain Celestial Q4 Earnings Coming Up: What to Expect From HAIN Stock?
- Analista de Bernstein reitera calificación de Desempeño de Mercado para acciones de Kraft Heinz
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- Kraft Heinz split may come too late to fend off growing MAHA threat
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Kraft Heinz (KHC) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Best Stock to Buy Right Now: Constellation Brands vs. Kraft Heinz
- Did Kraft Heinz Make a Mistake by Announcing a Corporate Split? The Answer Might Surprise You.
- Over Warren Buffett's Objections, Kraft Heinz Is Planning to Break Up. Will the Bold Move Pay Off for the Struggling Stock?
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Ross Gerber Slams Warren Buffett’s Apple Exit - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
Rango diario
25.67 26.24
Rango anual
25.44 36.31
- Cierres anteriores
- 25.93
- Open
- 25.92
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Low
- 25.67
- High
- 26.24
- Volumen
- 17.021 K
- Cambio diario
- -0.77%
- Cambio mensual
- -7.31%
- Cambio a 6 meses
- -15.92%
- Cambio anual
- -26.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B