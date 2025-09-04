통화 / KHC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KHC: The Kraft Heinz Company
26.42 USD 0.34 (1.30%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KHC 환율이 오늘 1.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.17이고 고가는 26.56이었습니다.
The Kraft Heinz Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KHC News
- General Mills vs. Kraft Heinz: Bite the Dip in these Popular Food Stocks?
- 파이퍼 샌들러, 크래프트 하인즈에 ’중립’ 등급 유지
- Piper Sandler maintains Kraft Heinz stock rating at Neutral amid headwinds
- 바클레이스, 유럽 투자등급 채권 중 폭스바겐, UBS 선호
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- Is Berkshire Hathaway Stock a Buy Now?
- Kraft Heinz (KHC) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- General Mills' Q1 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Defensive Stocks With Over 4% Dividend Yields - General Mills (NYSE:GIS), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Hain Celestial Q4 Earnings Coming Up: What to Expect From HAIN Stock?
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- Kraft Heinz split may come too late to fend off growing MAHA threat
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Kraft Heinz (KHC) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Best Stock to Buy Right Now: Constellation Brands vs. Kraft Heinz
- Did Kraft Heinz Make a Mistake by Announcing a Corporate Split? The Answer Might Surprise You.
- Over Warren Buffett's Objections, Kraft Heinz Is Planning to Break Up. Will the Bold Move Pay Off for the Struggling Stock?
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Ross Gerber Slams Warren Buffett’s Apple Exit - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Analysis-Nestle CEO shake-up overshadows broader malaise
- Kraft Heinz Spinoff: Will it Impact Berkshire's Net Income?
일일 변동 비율
26.17 26.56
년간 변동
25.44 36.31
- 이전 종가
- 26.08
- 시가
- 26.23
- Bid
- 26.42
- Ask
- 26.72
- 저가
- 26.17
- 고가
- 26.56
- 볼륨
- 23.909 K
- 일일 변동
- 1.30%
- 월 변동
- -4.83%
- 6개월 변동
- -13.66%
- 년간 변동율
- -24.79%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K