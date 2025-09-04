货币 / KHC
KHC: The Kraft Heinz Company
26.12 USD 0.19 (0.73%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KHC汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点25.87和高点26.18进行交易。
关注The Kraft Heinz Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.87 26.18
年范围
25.44 36.31
- 前一天收盘价
- 25.93
- 开盘价
- 25.92
- 卖价
- 26.12
- 买价
- 26.42
- 最低价
- 25.87
- 最高价
- 26.18
- 交易量
- 2.426 K
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- -5.91%
- 6个月变化
- -14.64%
- 年变化
- -25.65%
