Moedas / KHC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KHC: The Kraft Heinz Company
25.73 USD 0.20 (0.77%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KHC para hoje mudou para -0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.67 e o mais alto foi 26.24.
Veja a dinâmica do par de moedas The Kraft Heinz Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KHC Notícias
- Piper Sandler mantém classificação neutra para ações da Kraft Heinz em meio a dificuldades
- Piper Sandler maintains Kraft Heinz stock rating at Neutral amid headwinds
- Barclays destaca principais ideias de crédito de grau de investimento europeu, favorece VW e UBS
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- Is Berkshire Hathaway Stock a Buy Now?
- Kraft Heinz (KHC) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- General Mills' Q1 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Defensive Stocks With Over 4% Dividend Yields - General Mills (NYSE:GIS), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Hain Celestial Q4 Earnings Coming Up: What to Expect From HAIN Stock?
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- Kraft Heinz split may come too late to fend off growing MAHA threat
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Kraft Heinz (KHC) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Best Stock to Buy Right Now: Constellation Brands vs. Kraft Heinz
- Did Kraft Heinz Make a Mistake by Announcing a Corporate Split? The Answer Might Surprise You.
- Over Warren Buffett's Objections, Kraft Heinz Is Planning to Break Up. Will the Bold Move Pay Off for the Struggling Stock?
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Ross Gerber Slams Warren Buffett’s Apple Exit - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Analysis-Nestle CEO shake-up overshadows broader malaise
- Kraft Heinz Spinoff: Will it Impact Berkshire's Net Income?
- Kraft Heinz Offers A Decent, Potentially Safe Dividend And Renewed Sales Growth Post-Split
Faixa diária
25.67 26.24
Faixa anual
25.44 36.31
- Fechamento anterior
- 25.93
- Open
- 25.92
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Low
- 25.67
- High
- 26.24
- Volume
- 17.021 K
- Mudança diária
- -0.77%
- Mudança mensal
- -7.31%
- Mudança de 6 meses
- -15.92%
- Mudança anual
- -26.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh