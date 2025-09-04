Währungen / KHC
KHC: The Kraft Heinz Company
26.08 USD 0.35 (1.36%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KHC hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.66 bis zu einem Hoch von 26.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Kraft Heinz Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.66 26.22
Jahresspanne
25.44 36.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.73
- Eröffnung
- 25.73
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Tief
- 25.66
- Hoch
- 26.22
- Volumen
- 17.470 K
- Tagesänderung
- 1.36%
- Monatsänderung
- -6.05%
- 6-Monatsänderung
- -14.77%
- Jahresänderung
- -25.76%
