KHC: The Kraft Heinz Company
26.42 USD 0.34 (1.30%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KHC fiyatı bugün 1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.17 ve Yüksek fiyatı olarak 26.56 aralığında işlem gördü.
The Kraft Heinz Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
26.17 26.56
Yıllık aralık
25.44 36.31
- Önceki kapanış
- 26.08
- Açılış
- 26.23
- Satış
- 26.42
- Alış
- 26.72
- Düşük
- 26.17
- Yüksek
- 26.56
- Hacim
- 23.909 K
- Günlük değişim
- 1.30%
- Aylık değişim
- -4.83%
- 6 aylık değişim
- -13.66%
- Yıllık değişim
- -24.79%
21 Eylül, Pazar