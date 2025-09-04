QuotazioniSezioni
KHC: The Kraft Heinz Company

26.42 USD 0.34 (1.30%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KHC ha avuto una variazione del 1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.17 e ad un massimo di 26.56.

Segui le dinamiche di The Kraft Heinz Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.17 26.56
Intervallo Annuale
25.44 36.31
Chiusura Precedente
26.08
Apertura
26.23
Bid
26.42
Ask
26.72
Minimo
26.17
Massimo
26.56
Volume
23.909 K
Variazione giornaliera
1.30%
Variazione Mensile
-4.83%
Variazione Semestrale
-13.66%
Variazione Annuale
-24.79%
