KHC: The Kraft Heinz Company
25.93 USD 0.30 (1.17%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KHC за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.61, а максимальная — 26.05.
Следите за динамикой The Kraft Heinz Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KHC
Дневной диапазон
25.61 26.05
Годовой диапазон
25.44 36.31
- Предыдущее закрытие
- 25.63
- Open
- 25.63
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Low
- 25.61
- High
- 26.05
- Объем
- 19.994 K
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- -6.59%
- 6-месячное изменение
- -15.26%
- Годовое изменение
- -26.19%
