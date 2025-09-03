КотировкиРазделы
Валюты / KHC
KHC: The Kraft Heinz Company

25.93 USD 0.30 (1.17%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KHC за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.61, а максимальная — 26.05.

Следите за динамикой The Kraft Heinz Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.61 26.05
Годовой диапазон
25.44 36.31
Предыдущее закрытие
25.63
Open
25.63
Bid
25.93
Ask
26.23
Low
25.61
High
26.05
Объем
19.994 K
Дневное изменение
1.17%
Месячное изменение
-6.59%
6-месячное изменение
-15.26%
Годовое изменение
-26.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.