通貨 / KHC
KHC: The Kraft Heinz Company
26.08 USD 0.35 (1.36%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KHCの今日の為替レートは、1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり25.66の安値と26.22の高値で取引されました。
The Kraft Heinz Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.66 26.22
1年のレンジ
25.44 36.31
- 以前の終値
- 25.73
- 始値
- 25.73
- 買値
- 26.08
- 買値
- 26.38
- 安値
- 25.66
- 高値
- 26.22
- 出来高
- 17.470 K
- 1日の変化
- 1.36%
- 1ヶ月の変化
- -6.05%
- 6ヶ月の変化
- -14.77%
- 1年の変化
- -25.76%
