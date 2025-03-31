Divisas / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
64.22 USD 0.58 (0.90%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JBSS de hoy ha cambiado un -0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.12, mientras que el máximo ha alcanzado 65.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas John B. Sanfilippo & Son Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
64.12 65.85
Rango anual
58.47 97.47
- Cierres anteriores
- 64.80
- Open
- 64.87
- Bid
- 64.22
- Ask
- 64.52
- Low
- 64.12
- High
- 65.85
- Volumen
- 243
- Cambio diario
- -0.90%
- Cambio mensual
- -1.05%
- Cambio a 6 meses
- -10.06%
- Cambio anual
- -31.93%
