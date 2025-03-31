통화 / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
63.24 USD 1.34 (2.07%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JBSS 환율이 오늘 -2.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.87이고 고가는 64.55이었습니다.
John B. Sanfilippo & Son Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
JBSS News
일일 변동 비율
62.87 64.55
년간 변동
58.47 97.47
- 이전 종가
- 64.58
- 시가
- 64.55
- Bid
- 63.24
- Ask
- 63.54
- 저가
- 62.87
- 고가
- 64.55
- 볼륨
- 180
- 일일 변동
- -2.07%
- 월 변동
- -2.56%
- 6개월 변동
- -11.43%
- 년간 변동율
- -32.97%
20 9월, 토요일