JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc

63.24 USD 1.34 (2.07%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JBSS ha avuto una variazione del -2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.87 e ad un massimo di 64.55.

Segui le dinamiche di John B. Sanfilippo & Son Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
62.87 64.55
Intervallo Annuale
58.47 97.47
Chiusura Precedente
64.58
Apertura
64.55
Bid
63.24
Ask
63.54
Minimo
62.87
Massimo
64.55
Volume
180
Variazione giornaliera
-2.07%
Variazione Mensile
-2.56%
Variazione Semestrale
-11.43%
Variazione Annuale
-32.97%
