Valute / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
63.24 USD 1.34 (2.07%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JBSS ha avuto una variazione del -2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.87 e ad un massimo di 64.55.
Segui le dinamiche di John B. Sanfilippo & Son Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
62.87 64.55
Intervallo Annuale
58.47 97.47
- Chiusura Precedente
- 64.58
- Apertura
- 64.55
- Bid
- 63.24
- Ask
- 63.54
- Minimo
- 62.87
- Massimo
- 64.55
- Volume
- 180
- Variazione giornaliera
- -2.07%
- Variazione Mensile
- -2.56%
- Variazione Semestrale
- -11.43%
- Variazione Annuale
- -32.97%
20 settembre, sabato